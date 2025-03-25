Altay Bayındır'ın Manchester United kariyerini bitirecek gelişme - Son Dakika
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Altay Bayındır'ın Manchester United kariyerini bitirecek gelişme

Altay Bayındır\'ın Manchester United kariyerini bitirecek gelişme

Manchester United, yaz transfer döneminde milli kaleci Altay Bayındır ile vedalaşmak istiyor. İngiliz devi, Altay'ın da aralarında yer aldığı 10 futbolcusuyla yollarını ayırmayı hedefliyor. Premier Lig ekibi, 26 yaşındaki file bekçisine takım aramaya başladı.

25.03.2025 18:51
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Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişim yapmaya hazırlanıyor. İngiliz devinin planladığı bu değişim, fazla süre bulamayan milli kaleci Altay Bayındır'ın da takımdaki sonunu getirecek.

BİLETİNİ KESTİLER

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, yaz transfer döneminde 10 futbolcusuyla yollarını ayırmak istiyor. Premier Lig ekibinin veda edeceği isimler arasında Altay Bayındır'ın ismine de yer verildi.

GÖNDERECEK TAKIM ARIYOLAR

Öte yandan İngiliz devinin 26 yaşındaki eldiven için izleyeceği yol haritasına da değinildi. Manchester United'ın yaz transfer dönemi için Altay'ı gönderecek bir takım aradığı öne sürüldü.

ALTAY'IN SEZON PERFORMANSI

Altay Bayındır, Bu sezon 6 maçta United kalesine geçti. 26 yaşındaki milli file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü ve 2 maçta ise gol yemedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Altay'ın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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    Yorumlar (2)

  • Muhammed Akici:
    gel cimboma kaleci kimmiş göster 15 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    aman gsye gelmede kova. istedigine git 3 6 Yanıtla
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