Altay Bayındır'ın Süper Lig devine transferine Manchester United karşı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altay Bayındır'ın Süper Lig devine transferine Manchester United karşı çıktı

Altay Bayındır\'ın Süper Lig devine transferine Manchester United karşı çıktı
05.02.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaleci transferinde Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır ile temasa geçen ve olumlu geri dönüş alan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Manchester United, milli eldivenin takımdan ayrılmasına izin vermiyor.

Ara transfer döneminde birçok kaleciyle ilgilenen Beşiktaş, rotasını Fenerbahçe'nin eski yıldızı Altay Bayındır'a çevirmişti.

ALTAY BAYINDIR İLE TEMAS KURULDU

Beşiktaş, Manchester United forması giyen ve ikinci kaleci durumunda bulunan Altay Bayındır için harekete geçip temas kurarak milli eldivenle transferine dair görüşme yaptı.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Yapılan görüşmeler sonucu Altay Bayındır'dan Beşiktaş'a olumlu geri dönüş geldi. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan deneyimli file bekçisinin Dünya Kupası'na hazır gitmek amacıyla Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

MANCHESTER UNITED'DAN İZİN YOK

Ancak Beşiktaş'a kötü haber Manchester United'dan geldi. Kırmızılar, Altay Bayındır'ın ayrılığına kesin olarak karşı çıkarak deneyimli file bekçisinin transferine izin vermedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 6 maçta Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, kalesinde 11 gol gördü.

Manchester United, Altay Bayındır, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır'ın Süper Lig devine transferine Manchester United karşı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:09:30. #7.11#
SON DAKİKA: Altay Bayındır'ın Süper Lig devine transferine Manchester United karşı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.