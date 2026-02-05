Altay Bayındır\'ın Süper Lig devine transferine Manchester United karşı çıktı

Ara transfer döneminde birçok kaleciyle ilgilenen Beşiktaş, rotasını Fenerbahçe'nin eski yıldızı Altay Bayındır'a çevirmişti.
Beşiktaş, Manchester United forması giyen ve ikinci kaleci durumunda bulunan Altay Bayındır için harekete geçip temas kurarak milli eldivenle transferine dair görüşme yaptı.
Yapılan görüşmeler sonucu Altay Bayındır'dan Beşiktaş'a olumlu geri dönüş geldi. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan deneyimli file bekçisinin Dünya Kupası'na hazır gitmek amacıyla Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Ancak Beşiktaş'a kötü haber Manchester United'dan geldi. Kırmızılar, Altay Bayındır'ın ayrılığına kesin olarak karşı çıkarak deneyimli file bekçisinin transferine izin vermedi.
Bu sezon 6 maçta Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, kalesinde 11 gol gördü.
