Altay Beraberlikte Galibiyet Hasretini 6 Haftaya Çıkardı - Son Dakika
Altay Beraberlikte Galibiyet Hasretini 6 Haftaya Çıkardı

26.03.2026 12:21
Altay, Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini uzatırken düşme hattından uzaklaştı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalarak 21 puana ulaşan düşme hattının bir basamak üzerindeki Altay, galibiyet hasreti 6 haftaya yükselmesine rağmen en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 2'den 3'e çıkararak teselli buldu. Düşme hattında bir basamak altında yer alan Bornova 1877'nin 18 puanda kaldığı, 1-1 berabere kalan Afyonspor ve İzmir Çoruhlu FK'nın 16 puana ulaştığı haftadan 1 puan çıkaran siyah-beyazlılar, son 4 haftaya umutlu girdi. Ligde pazar günü Eskişehir Anadolu Spor'a konuk olacak Altay; daha sonra sırasıyla İzmir Çoruhlu FK, Nazillispor (D) ve Afyonspor'la final maçlarına çıkacak.

Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, Alanya 1221 maçının düşük tempoda geçtiğini ifade ederek, "Skor üretemedik. Rakibin rahat olmasına biz de uyduk. Rahat oynamaları hata yapma olasılıklarını düşürdü. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Sakatlıktan dönen oyuncularımızın performansı düşüktü. Galibiyeti kaçırdık. Artık Eskişehir Anadolu Spor deplasmanına odaklanacağız" diye konuştu.

Altay'da genç kaleci Süleyman Emre İtir, ilk 11'de yer alarak ilk profesyonel maçına çıktı. Teknik patron Karagöz, geçtiğimiz haftalarda performans düşüklüğü yaşayan stoper İsmet ve kaleci Ulaş'ı kadroya almadı.

Kaynak: DHA

