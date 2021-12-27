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Altay'da 3 futbolcu ilk devrenin tüm maçlarında forma giydi - Son Dakika

Altay'da 3 futbolcu ilk devrenin tüm maçlarında forma giydi

27.12.2021 11:57
Altay'da 3 futbolcu ilk devrenin tüm maçlarında forma giydi

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 18 puanla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Altay'da kaleci Mateusz Liz, Daouda Bamba ve Leandro Kappel, tüm müsabakalarda forma giydi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 18 puanla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Altay'da kaleci Mateusz Liz, Daouda Bamba ve Leandro Kappel, tüm müsabakalarda forma giydi.

İlk yarıda çıktığı 19 lig maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Altay, 12 maçtır galip gelemediği Süper Lig'de devreyi 18 puanla bitirdi. Toplam 24 futbolcunun forma giydiği siyah-beyazlı ekip, kaleci Mateusz Lis, 19 maçta da 90 dakika sahada kalarak en istikrarlı isim oldu.

Lis gibi Daouda Bamba ile Leandro Kappel de 19 maçta kendilerine şans buldu.

Altay'da 18 müsabakada bin 586 dakika süre alan Cebrail Karayel, Lis'den sonra en fazla sahada kalan isim olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekipte en az süre alan isimler 12 dakika sahada kalan Deniz Kadah, 89 dakika mücadele eden Özgür Özkaya ve 97 dakika şans bulan Eren Erdoğan oldu.

En golcü Bamba

İlk devrede 23 gole ulaşan Altay'da 12 farklı isim gol üretti.

Bamba'nın 7 golle en skorer isim konumunda bulunduğu siyah-beyazlılarda, üçer golle Ahmed Rayan ile Cesar Pinares, 2 golle Leandro Kappel ve birer golle Andre Poko, Cebrail Karayel, Erhan Çelenk, Eric Björkander, Khaly Thiam, Marco Paixao, Martin Rodriguez ve Thaciano takıma katkı verdi.

Toplam 38 sarı ve 2 kırmızı

İlk yarıda 38 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı ekipte Khaly Thaim ile Cebrail Karayel kırmızı kart görerek birer kez takımlarını eksik bıraktı.

Thiam aynı zamanda 5 kezle en fazla sarı kart gören oyuncu oldu.

İlk yarı raporu

Altay'da 2021-2022 sezonunun ilk devresinde forma giyenlerin performansları şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Gol Sarı Kart Kırmızı Kart
Ahmed Rayan144366310
Andre Poko 16151348130
Cebrail Karayel18181586141
Cesar Pinares17161289340
Ceyhun Gülselam85450010
Daouda Bamba19171512710
Deniz Kadah2012000
Eren Erdogan3197000
Erhan Çelenk103356100
Eric Björkander107667100
İbrahim Öztürk1410957010
Kazımcan Karataş53289000
Khaly Thiam17171480151
Leandro Kappel19181533220
Marco Paixao161387120
Martin Rodriguez119712120
Mateusz Lis19191710010
Mohammed Naderi14141063020
Murat Akça15151267030
Özgür Özkaya2189000
Serge Aka73310000
Thaciano113299110
Tolga Ünlü32184010
Zeki Yıldırım138802040

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Spor Toto Süper Lig, Deniz Kadah, Cebrail, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay'da 3 futbolcu ilk devrenin tüm maçlarında forma giydi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altay'da 3 futbolcu ilk devrenin tüm maçlarında forma giydi - Son Dakika
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