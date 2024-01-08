Altay\'da başkanlık görevine Süleyman Özkaral getirildi

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevine Murat Pervane'nin yerine genel sekreterlik görevini üstlenen Süleyman Özkaral getirildi. Siyah-beyazlı kulüpte 16 Kasım'da yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Murat Pervane, başkanlık görevini büyük bir onurla yaptığını söyleyerek, "İşim gereği sıklaşan yurtdışı seyahatleri ve artan iş yoğunluğu nedeniyle, kulübümüzün daha sağlıklı ve etkin bir yönetimine odaklanabilme adına bu zorlu kararı almak durumundayım. Bu bağlamda, Altay Spor Kulübü Başkanlığı görevini, gelecekteki daha büyük başarılar ve yüksek standartlı bir yönetim için gerekli olan özenle devretme kararı aldım" dedi.

Altay Spor Kulübü'nün önümüzdeki dönemde daha parlak günler yaşayacağını ifade eden Pervane, "Bu önemli görevi devralacak ismi yönetim kurulumuz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz istişare sonucunda, uzun yıllardır kulübümüze emek veren Süleyman Özkaral'a devredilmesi kararını almış bulunmaktayız. Kendisinin bu görevde başarıyla yerine getireceğine olan inancım tamdır. Altay Spor Kulübü'nün önümüzdeki dönemde daha parlak günler yaşayacağına olan güvenimle, Süleyman Özkaral'a destek olacak tüm camiamıza teşekkür ederim. Gerek yönetici gerek taraftar ama her zaman Altay'a gönül vermiş bir nefer olarak çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.