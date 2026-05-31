Altay'da Çebi ve Kanlı Buluşuyor
31.05.2026 12:36
Altay, 6 Haziran'da Çebi ile borçları ve transfer yasağı için buluşacak. Kulüp geleceği belirsiz.

3'üncü Lig'de geçen sezon son anda kümede kalıp, borcu 1 milyar TL'ye ulaşan Altay'da gözler başkan Sinan Kanlı ile Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasında 6 Haziran'da İzmir'de yapılması planlanan büyük buluşmaya çevrildi. Transfer yasağı Süper Lig'de mücadele ettiği 2022 yılından bu yana devam eden 112 yıllık köklü kulübün şirketleşme yoluna giderek borçlarını eritmesi bekleniyor. Başkan Sinan Kanlı, iki kez görüştüğü Ahmet Nur Çebi'nin kulübün tamamını ya da büyük hisseyi alabileceğini dile getirdi.

İkili arasındaki görüşmelerin olumlu bir seviyeye geldiği ifade edilirken, Altay'a sempatisi olduğu belirtilen Ahmet Nur Çebi'nin kulübün yarışmacı haklarını alması durumunda transfer yasağının kaldırılması gündeme gelecek. Kulüpten alacaklı 20 eski yabancı oyuncusuyla FIFA'da davalık olan Altay'ın 12 milyon euro futbolcu borcu bulunuyor. İzmir temsilcisi yaz döneminde borçlu olduğu oyuncularla el sıkışıp yeni sezonda puan silme cezalarının önüne geçmek istiyor. Altay'da genel kurul tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
