Altay'da Deneyimli Futbolcular Tercih Edildi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 mağlubiyetle 4 hafta sonunda 4 puanda kalan Altay'da altyapıdan yetişen gençler yerine tecrübeli futbolcular ilk 11'de tercih edildi. Türkiye'de profesyonel liglerin en genç teknik adamı olan 31 yaşındaki Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, oynadıkları müsabakalarda usta ayaklardan vazgeçmedi. Siyah-beyazlıların çıktığı 4 müsabakada da kaleyi 31 yaşındaki Ozan korurken, genç file bekçileri Semih (18) ve Ulaş (19) yedek soyundu.

Teknik patron Karaaslan; 36 yaşındaki sol bek Özgür, aynı yaştaki ön libero Ceyhun ve 38 yaşındaki santrfor Deniz'i de ilk 4 maçta ilk 11'de sahaya sürdü. İzmir ekibinin son olarak deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olduğu randevuda 43 yaşındaki golcü Murat Uluç da 11'de yer alıp 68 dakika oyunda kaldı. Transfer yasağı bulunan ve kadrosunun genel yaş ortalaması 23.6 olan Altay, Tuzla deplasmanında 28.4 yaş ortalamasıyla sahaya çıktı.

Altay'ın ligde bulduğu 2 golü Murat Uluç (43) ve Deniz Kadah (38) kaydetti.