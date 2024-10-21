Altay'da Düşme Hattı Krizi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Karaköprü Belediyespor'a 2-1 yenilip bu sezon ilk kez düşme hattına gerileyen Altay'da taraftarlar hem yönetime hem de oyunculara tepki gösterdi. Üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan siyah-beyazlılarda futbolseverler, başkan Süleyman Özkaral'ı istifaya davet etti. Taraftarlar, önceki hafta paralarını alamadıkları gerekçesiyle İskenderunspor deplasmanına gitmeyen tecrübeli futbolcular Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Ozan Evrim Özenç ve Özgür Özkaya'yı da ıslıkladı. Maç sonunda ise Deniz'in tribünlere giderek taraftarlarla konuştuğu ve yaşananlardan dolayı özür dilediği öğrenildi.