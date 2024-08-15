Altay'da fizyoterapist ayrıldı

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TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Altay'da ödeme yapılmaması nedeniyle sağlık ve destek ekibinde yer alan fizyoterapistin kulüpten ayrıldığı öğrenildi. Geçen sezonu 2 masör, 1 fizyoterapistle tamamlayan siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın ekibinde yer alan fizyoterapist göreve getirildi. Siyah-beyazlı kulüpteki mali sorunlar nedeniyle görevi bırakan fizyoterapistin başka bir takımla anlaştığı belirtildi. İzmir temsilcisinde sağlık ve destek ekibinde sadece 1 masörün kaldığı, doktorun ise gerekmedikçe takımla birlikte yer almadığı kaydedildi. Altay yönetiminin yeni bir fizyoterapist bulmak için arayışlara başladığı dile getirildi.