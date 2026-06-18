Altay'da Futbolcuların Geleceği Belirsiz - Son Dakika
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Altay'da Futbolcuların Geleceği Belirsiz

Altay\'da Futbolcuların Geleceği Belirsiz
18.06.2026 13:41
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Altay'da tecrübeli oyuncuların durumu genel kurul sonrası netleşecek, bazıları futbolu bırakabilir.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da takımın tecrübeli oyuncularının yeni sezon öncesi genel kurul sürecini beklediği ifade edildi. Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren sol bek Özgür Özkaya (38) ve ön libero Ceyhun Gülselam (38) ile kontratları devam eden santrforlar Murat Uluç (45) ve Deniz Kadah'ın (40) durumları yapılacak kongrenin ardından netlik kazanacak. İzmir ekibinde transfer yasağı bulunması nedeniyle futbola dönen Murat Uluç, tüm liglerde gol atan en yaşlı oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor. Bu isimlerden bazılarının yeni sezon öncesi futbolu bırakma kararı alıp almayacağı merak konusu.

ALTYAPIYA TÜMSAD ÖDÜLÜ

Tüm Spor Adamları Derneği (TÜMSAD), Altay Altyapı Başkanı Ahmet Öncel'e ödül verdi. Balçova'daki bir otelde gerçekleşen TÜMSAD 1. Spor Ödülleri Galası'nda gerçekleşen törende Öncel ödülünü, TÜMSAD Yönetim Kurulu adına Enver Şerif Turgut'un elinden aldı. Altay Altyapı Başkanı Öncel'in altyapıda göstermiş olduğu başarı ve emeklerinden dolayı ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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