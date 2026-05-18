Altay\'da Galibiyet Primleri Ödenmedi

18.05.2026 12:58
Altay, kümede kalırken galibiyet primlerini ödemedi. Yönetim yeni kongre kararı alıyor.

3'üncü Lig'de kümede kalışını son hafta garantileyen Altay'da yönetimin futbolculara galibiyet primi ödemediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, sezonun son haftasında evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek lige tutundu ve rakibini Bölgesel Amatör Lig'e uğurladı. Bu kritik randevu öncesinde yönetimin galibiyet primini kişi başı 50'şer bin TL olarak belirlediği ancak ödemelerin gerçekleşmediği ifade edildi.

Altay'da 11 Mayıs'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle yönetim yeniden kongre kararı almaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisinin borcunun 1 milyar TL'yi aşması camiada karamsarlığa yol açarken, transfer yasağı devam eden kulübün yeni sezon öncesi nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu.

Kaynak: DHA

