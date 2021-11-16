Altay'da gençlerin A takım heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da altyapı takımlarında forma giyen genç futbolcular A takımla antrenmana katılma heyecanı yaşadı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin talebi üzerine altyapı antrenörleri U16, U17 ve U19 ekiplerinde görev alan 9 genç oyuncu belirledi. Öz kaynaktan yetişen Tugay Gündem, Mustafa Çalışkan, Onur Efe, Enes Öğrüce, Nurullah Efe Kocatürk, Mehmet Nur Kaymaz, Emre Tangeldi, Burak Tolunay Sekin ve Efe Sarıkaya, hayalini kurdukları A takımla birlikte çalışma imkanı buldu.

Bu sezon altyapıdan Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan ve Cem Özgener'i A takımda oynatan teknik direktör Mustafa Denizli'nin ilerleyen süreçte de altyapıdan yetişen gençleri zaman zaman A takım antrenmanlarına dahil edeceği öğrenildi. Altay altyapısından yetişip Türk futboluna hem oyuncu hem antrenör olarak damga vuran usta teknik adamın alt yaş gruplarını mercek altına aldığı dile getirildi. Öte yandan İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan stoper Murat Akça'nın takımla antrenmanlara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Murat'ın idman eksiğini kapattıktan sonra forma giyebileceği bildirildi.

EKMEKÇİOĞLU VE DENİZLİ'YE ÖDÜLAltay'a 5 yılda 3 kupa kazandıran Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve teknik direktör Mustafa Denizli, İzmir Özel Türk Koleji tarafından düzenlenen 10'uncu Bahattin Tatış Yarınlarda Var Olmak Sporda Başarı Ödülü'nü törenle aldı. Bahattin Tatış Kampüsü Cahit Gürkan Salonu'ndaki törende Ekmekçioğlu ve Denizli, ödüllerini Altay Marşı eşliğinde İTK Genel Müdürü Yiğit Tatış'ın elinden aldı. Başkan Ekmekçioğlu, "Altay tarihinin en genç başkanı olarak kazanılan üç şampiyonluk benim için çok önemli edinimleri de beraberinde getirdi. Bu ödül ise yaptığımız tüm işlerin takdir edildiğini gösteriyor" diye konuştu.

Ekmekçioğlu ve Denizli, tören sonunda Genel Müdür Yiğit Tatış'a Altay forması hediye etti.