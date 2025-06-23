Altay'da Haciz Krizi - Son Dakika
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Altay'da Haciz Krizi

Altay\'da Haciz Krizi
23.06.2025 12:35
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Borç batağındaki Altay'da haciz işlemleri devam ediyor, eski antrenörden logoya haciz geldi.

3'üncü Lig'de 855 milyon TL borçla düşen Altay'da 28 Mayıs'ta göreve gelen yeni yönetim icra dosyalarıyla baş etmeye çalışıyor. Yönetimin finansal destekçisi Vahdettin Heyal'in geçtiğimiz günlerde, "Marka ve amblem dahil haczedilmeyen bir şey kalmamış" açıklaması yapmasının ardından kulüpte 2022-23 yılları arasında görev yapan bir antrenörün 473 bin TL alacağı nedeniyle kulübün logosu, markası ve amblemine 9 Mayıs'ta haciz işlemi başlattığı ortaya çıktı. Eski antrenörün avukatı son olarak icra edilen marka, logo ve amblemin satışını talep etti.

Vahdettin Heyal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Haciz işlemi başlatan antrenörle tüm pazarlığı bizzat ben yaptım. Kendisine 35 bin TL peşin, 35 bin TL 9 ay taksitle olmak üzere toplam 350 bin TL teklif ettim. Dosya borcunun 790 bin TL olduğunu, Altay'ı çok sevdiği için 200 bin TL indirim yapıp 590 bin TL ödenirse haciz işlemini durduracağını söyledi. İcra işlemi 473 bin TL üzerinden açıldı. Armamız üzerinden devam eden 5 ayrı haciz işlemi var ve avukatlarım bu dosyalarla özel ilgileniyorlar. Bilirkişi raporuna itiraz edeceğiz, dava 3-4 yıl sürer" dedi.

'SON 15 YIL DENETLENECEK'

Altay'ın son 15 yılını denetlemek için Türkiye'nin en büyük denetim şirketlerinden biriyle anlaştığını duyuran Vahdettin Heyal, "Gideceği deplasman öncesi yiyeceği kuruyemişi en detaylı şekilde yazan, yiyeceği eti görseliyle beraber talep eden, kulübü soyup soğana çevirenler az daha sabredin. Denetim şirketinin hazırlayacağı raporu bekliyorum. Çıralı antrikot isteyenler, bu kulübün parasını hiç edenler size söz veriyorum. Aldıklarınızın hesabını tek tek vereceksiniz. Sattıkları futbolcunun parasını çantayla elden alan kişiler bunun hesabını elbette verecekler" diye konuştu. Şirketleşme ile Altay'da yeni bir dönem başlayacağını belirten Heyal, kulüpten 150 milyon TL alacağı bulunan eski yöneticilere alacaklarını bağışlamaları çağrısında bulundu. Şirketleşme komisyonu ve yönetimin hafta içinde devir protokolü imzalayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Finans, Futbol, Altay, Hukuk, Spor, Son Dakika

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