Altay\'da Hikmet Çolak Gözden Düştü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçını kaybederek alt sıralardan uzaklaşamayan Altay'da stoper Hikmet Çolak son olarak 3-0 yenildikleri Balıkesirspor deplasmanındaki performansıyla gözden düştü. Balıkesirspor randevusunda 41'inci dakikasında ceza sahasında topa elle müdahale ederek rakibe penaltı kazandıran genç savunma oyuncusu, takımının 1-0 geriye düşmesine neden olmuştu.

Müsabakanın 54'üncü dakikasında oyundan alınan Hikmet'in çarşamba günü İzmir'de oynanacak Alanya 1221 maçında kesik yiyerek yedek soyunması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Hikmet'in yerine defansın ortasında Arif'in görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Oktay forma giyemeyecek. Cezası biten Emre ise takımdaki yerini alabilecek.