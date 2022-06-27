Altay'da iç transfer harekatı - Son Dakika
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Altay'da iç transfer harekatı

27.06.2022 13:22
Altay'da iç transfer harekatı

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağının sürmesi nedeniyle serbest kalan tecrübeli oyuncularını yuvada tutmayı hedefleyen Altay, iç transferde ikinci görüşmelere başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağının sürmesi nedeniyle serbest kalan tecrübeli oyuncularını yuvada tutmayı hedefleyen Altay, iç transferde ikinci görüşmelere başladı. Kontratları biten 7 yerli oyuncusuyla yaptığı ilk temaslardan sonuç alamayan siyah-beyazlılar, ikinci teklifleri ileterek futbolcuları bu kez ikna etmeyi planlıyor. Altyapısından yetişen Kazımcan Karataş'ın transferi için Eyüpspor'la 20 milyon TL bonservis bedeli konusunda anlaşan İzmir temsilcisi, Şilili sol kanat Rodriguez'den 300 bin dolar, stoper Murat Akça'dan ise 1 milyon TL bonservis geleri elde ederek elini rahatlattı.

İç transferde öncelikle kaptanlar İbrahim Öztürk ve Özgür Özkaya ile anlaşmak istediklerini dile getiren sportif direktör Tuna Üzümcü, "Daha sonra kaleci Ozan, Tolga, Ceyhun, Zeki ve Deniz'i de takımda tutmak istiyoruz. Takıma katılan Gençer'le yeni sözleşme yapacağız. En kısa sürede anlaşmaları yapıp, oyuncularımızı Afyon kampına götürme planımız var. Tamamının kalması adına bir çalışma yaptık. Paixao, Poko ve Scuk'a tekliflerimizi yaptık, yanıt bekliyoruz. Eric Björkander de takıma katılacak. Kutay ve Eren Erdoğan gibi gençlerimizin motivasyonunu artırmak için sözleşmelerinde iyileştirmeler yapıyoruz" diye konuştu. Bu arada göreve devam eden Teknik Direktör Sinan Kaloğlu da hafta sonu sahaya inen takımın başında çalışmalara başladı.


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Kaynak: DHA

Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da iç transfer harekatı - Son Dakika

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