Altay'da Kadro Erimeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Altay'da Kadro Erimeye Devam Ediyor

Altay\'da Kadro Erimeye Devam Ediyor
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Borcu nedeniyle oyuncu kaybeden Altay, Onur Efe'nin Gaziemir Spor'a transferiyle kadrosunu zayıflattı.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da kadro erimeye devam ediyor. Geçen sezon ligde kalmayı son hafta başaran, yeni sezon öncesi borç yükü nedeniyle yönetim kuramayan siyah-beyazlı kulüpten ayrılan son futbolcu Onur Efe oldu. İzmir ekibinin altyapısından yetişen ve sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ligin yeni temsilcisi Gaziemir Spor'la söz kesti.

Hikmet, Emre ve Ege'nin sözleşmelerini tek taraflı feshettiği Altay'da kontratları sona eren Yunus Efe ve Sefa kulübe dönmeme kararı aldı. Serbest kalan Ceyhun, Özgür ve Ali'nin yanı sıra kulübe ihtarname gönderen Caner, İsa, Oktay ve İbrahim'in durumları belirsiz. Yeni sezon hazırlıklarına henüz başlamayan Altay'da tüm gözler yönetime talip olması gündeme gelen çalışma grubunun vereceği karara çevrildi.

Kaynak: DHA

Yaprak Dökümü, Futbol, Spor, Son Dakika

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