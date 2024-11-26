Altay'da Kaleci Ozan Evrim Özenç Serbest Kalma Hakkı Kazandı - Son Dakika
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Spor

Altay'da Kaleci Ozan Evrim Özenç Serbest Kalma Hakkı Kazandı

Altay\'da Kaleci Ozan Evrim Özenç Serbest Kalma Hakkı Kazandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor'a karşı kazanan Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç, alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazandı. Ozan, kulüpteki 1.5 milyon TL alacağı nedeniyle peşinat bekliyor.

26.11.2024 12:23  Güncelleme: 12:24
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda son sıradaki Afyonspor'u 1-0 yenerek 10 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran düşme hattındaki Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç serbest kalma hakkı kazandı. Tecrübeli file bekçisinin 1 ay önce alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdiği ve bu süreçte ödemesinin yapılmaması nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazandığı öğrenildi. Altay'da 5 sezondur forma giyen 31 yaşındaki kaleci Ozan'ın kulüpten 1.5 milyon TL alacağı olduğu kaydedildi.

Ligde cumartesi günü evinde oynayacağı İnegölspor maçının hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda izin alarak antrenmana çıkmayan Ozan'ın takıma dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Bu sezon oynanan 13 maçın 12'sinde Altay'ın kalesini koruyan Ozan, maaşları ödenmemesi nedeniyle İskenderunspor deplasmanına gitmeyen tecrübeli oyuncular arasında yer almıştı. Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi, sözleşmesi sona eren Ozan'la sezon başında 2 yıllık mukavele yenilemişti.

Kaynak: DHA

Ozan Evrim Özenç, Futbol, Finans, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Kaleci Ozan Evrim Özenç Serbest Kalma Hakkı Kazandı - Son Dakika

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