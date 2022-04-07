Altay'da Kappel ve Ceyhun dönüyor - Son Dakika
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Altay'da Kappel ve Ceyhun dönüyor

07.04.2022 12:50
Altay'da Kappel ve Ceyhun dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile çok kritik bir maça çıkacak Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, zorunlu değişimlere gidecek.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile çok kritik bir maça çıkacak Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, zorunlu değişimlere gidecek. Kaloğlu'nun Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği orta saha Thaciano ve forvet Rayyan cezalı duruma düştü.

Genç teknik adamın Adana deplasmanında Brezilyalı Thaciano'nun yerine Ceyhun'a şans vereceği öğrenilirken, Rayan'ın yokluğunda ise ileri uçta Kappel'in forma giyeceği öğrenildi. Yönetimin ise alacakları için gerginlik çıkaran ve süresiz kadro dışı bırakılan Portekizli golcü Paixao'yu şimdilik affetmeyi düşünmediği bildirildi.


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Spor Toto Süper Lig, Pazar, Adana, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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