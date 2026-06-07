Altay'da Osman Utkan Gülalan'a Güven - Son Dakika
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Altay'da Osman Utkan Gülalan'a Güven

Altay\'da Osman Utkan Gülalan\'a Güven
07.06.2026 13:06
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Altay, genç futbolcu Osman Utkan Gülalan'dan yeni sezonda büyük beklentiler taşıyor.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon fazla forma şansı bulamayan genç orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan'ın yeni sezonda takımın önemli parçalarından biri olması planlanıyor. İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan 16 yaşındaki futbolcunun 2026-27 sezonunda vitrine çıkarılacağı ifade edildi. Altay önümüzdeki sezon Osman'ın değerini katlamayı hedefliyor.

Altyapısından yetiştiği Altay'la 24 Eylül 2025'te 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Osman; geçen sezon 3'üncü Lig'de 7 maça çıkarken, U17 takımında 8, U19 takımında ise 2 kez görev yaptı. Yetenekli oyuncu 17 Ocak'taki Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından sonra A takımda süre bulamadı. Siyah-beyazlıların yeni sezonda Osman'dan beklentisi büyük.

Kaynak: DHA

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