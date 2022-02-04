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Altay'da Özbalta'nın planı hazır - Son Dakika

Altay'da Özbalta'nın planı hazır

04.02.2022 10:51
Altay'da Özbalta'nın planı hazır

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk olacak Altay'ın başında ilk maçına çıkacak teknik direktör Serkan Özbalta'nın rakibi kanatlardan vurmayı planladığı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk olacak Altay'ın başında ilk maçına çıkacak teknik direktör Serkan Özbalta'nın rakibi kanatlardan vurmayı planladığı öğrenildi. Genç teknik adamın özellikle kenar beklerine özel çalışmalar yaptırdığı ifade edildi. Teknik patron Özbalta'nın sakatlıktan çıkan sağ bek Cebrail ve sol bek Naderi'den sorumluluk alıp hücuma katkı sağlamalarını istediği bildirildi. Altay'ın golcülerini kanat organizasyonları ile beslemeyi planladığı kaydedildi.

Teknik direktör Serkan Özbalta'nın oyun sisteminde de değişikliğe gideceği vurgulandı. Topla oynama yüzdesi en düşük takımlardan biri olan Altay'ın topa daha fazla sahip olacağı bir sistemle mücadele edeceği dile getirildi. Ligde 4'te 4 yapan Göztepe'yi yenerek 16 haftalık 3 puan özlemini sonlandırmak isteyen siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Pinares'in yerine iyileşen Thaciano'nun sarı kart cezalısı Ceyhun'un yerine ise Thiam ya da Poko'nun görev alması bekleniyor.


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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da Özbalta'nın planı hazır - Son Dakika Spor


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