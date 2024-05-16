Altay'da profesyonel futbol şubesinin şirketleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Altay'da profesyonel futbol şubesinin şirketleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor

Altay\'da profesyonel futbol şubesinin şirketleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor

Trendyol 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Altay'da, profesyonel futbol şubesinin şirketleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Altay'ın şirketleşme komisyonu üyeleri, bir otelde düzenledikleri basın toplantısında Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları AŞ'nin kurulduğunu açıkladı. Genel kurulun futbol şubesinin bu şirkete devrine karar vermesi gerektiğini belirten eski başkan Ahmet Taşpınar, üyelerin dörtte üçünün genel kurula katılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, kulübün borcunun 670 milyon lira civarında olduğu ve etik değerlere uygun bir yatırımcı arayacaklarını söyleyen komisyon üyesi Cemil Kaya, üyelerin genel kurula katılımını sağlamak için telefon görüşmelerine başlayacaklarını belirtti.

16.05.2024 14:09
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Trendyol 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Altay'da, profesyonel futbol şubesinin şirketleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Altay'ın şirketleşme komisyonu üyelerinin bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuşan kulüp eski başkanlarından Ahmet Taşpınar, profesyonel futbol şubesinin devri için kulüple bağı olmayan Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları AŞ'nin kurulduğunu söyledi.

Taşpınar, 29 Mayıs Çarşamba günü toplanacak genel kurulun futbol şubesinin bu şirkete devrine karar vermesi gerektiğini belirterek, bunun için üyelerin dörtte üçünün genel kurula katılması gerektiğini kaydetti.

Yaptıkları çalışmayla çeşitli kriterlere dayandırarak yaklaşık 500 kişinin üyeliklerini sonlandırdıklarını aktaran Taşpınar, "Şu anda 700 civarına düşürdük. Burada kimseyi dışlama gibi bir düşüncemiz yok. Sadece dediğim gibi kulüple alakası kalmamış, iletişim numaraları olmayan, ulaşamadığımız üyelerimizi, aidatlarını yatırmayanları çıkarıyoruz." dedi.

Komisyon üyelerinden Cemil Kaya da kulübün borcunun 670 milyon lira civarında olduğunu belirterek, "Etik değerlere uygun, Altay kültürüne uygun bir yatırımcı arayacağız. Üyelerin genel kurula gelmesi için bugünden itibaren telefon görüşmelerimiz başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Altay'da profesyonel futbol şubesinin şirketleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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