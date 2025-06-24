Altay'da Şirketleşme Süreci Tamamlandı - Son Dakika
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Altay'da Şirketleşme Süreci Tamamlandı

Altay\'da Şirketleşme Süreci Tamamlandı
24.06.2025 12:07
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Altay, borçlarla dolu 3. Lig'de şirketleşme adımı attı; başkan Gürüz'ün oğlu hisseleri devraldı.

3'üncü Lig'e 855 milyon TL borçla düşüp, 2022'den bu yana süren transfer yasağı 3 dönem daha uzayan Altay, şirketleşme yolunda önemli bir adım daha attı. Şirketleşme komisyonu üyeleri tarafından 9 Mayıs 2024'te kurulan ve 29 Mayıs 2024'te genel kurulun onayından geçen Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş.'nin hisse devir işlemi dün yapılan toplantı ile gerçekleşti. Şirketin hisseleri Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetiminde yer alan oğlu Görkem Gürüz'e devredildi. Sicil teslim işlemlerin gerçekleşmesi ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay alınmasının ardından Altay'ın profesyonel futbol şubesi resmen şirketleşmiş olacak.

Altay yönetiminde yer almamasına rağmen kulüpte söz sahibi olan yatırımcı Vahdettin Heyal, "Size namus ve şeref sözü veriyorum. Altay bundan sonra borç batağına düşmeyecek. En kısa sürede borçlarını ödeyerek örnek takım olmaya devam edecek. Altay taraftarları eski elit ve güzel günlere dönecek ve çocuklarımız gururla 'Altaylıyım' diyecek. Altay İzmir'in değil dünyanın takımı olacak. Şirket hisseleri herkese açık olacak isteyen, istediği kadar alacak. Dernek kapanmayacak amatör branşlarda şirket gibi yönetilecek ve şirketin bir kayyımı gibi çalışacak. Altay bir kişinin malı değil, milyonların sevdası olacak" dedi.

MAHMUT ÖZGENER'E TEŞEKKÜR

Altay'ın finansal destekçisi Vahdettin Heyal, kulübün eski başkanlarından Mahmut Özgener'e teşekkür etti. Heyal, "Şirketleşme sürecinde büyük destek veren, camianın hep büyüğü olan ve büyüğü olarak kalacak değerli Mahmut Özgener'e sonsuz teşekkür ve saygılarımı bir borç bilirim. Onun destekleri olmasaydı bu süreç bu kadar hızlı bitmezdi" diye konuştu.

"ALTAY SADECE KURUMSALLAŞTI"

Vahdettin Heyal şöyle devam etti: "Altay ne ismini ne markasını ve ne de rengini değiştirecek. Altay sadece kurumsallaştı. 111 yıllık çınarın derneği, şirketin her zaman denetçisi olacak. Çok kısa sürede tüzük değişikliğine gidilerek üye kayıtlarımıza başlayacağız. 1 Temmuz'da Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenleyeceğimiz basın toplantısında hedeflerimizi, projelerimizi anlatacağız. Sponsorluk anlaşması ve futbolcularla toplu sözleşme imzalayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Şirketleşme Süreci Tamamlandı - Son Dakika

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