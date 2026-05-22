Altay'da Teknik Direktör Karagöz Gelecek Planları Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay'da Teknik Direktör Karagöz Gelecek Planları Yapıyor

Altay\'da Teknik Direktör Karagöz Gelecek Planları Yapıyor
22.05.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay'ın teknik direktörü Karagöz yeni sezon hedeflerini yönetimle görüşerek planlıyor.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da 11 Mayıs'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmazken, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek teknik direktör Mehmet Can Karagöz, yeni sezon planlamasına ilişkin yönetimle temas halinde olduğunu dile getirdi. Kulüpte yeni yönetimin belirlenmesinin ardından durumunun netleşeceğini ifade eden teknik patron Karagöz, "Teknik ekip olarak her ihtimale karşı planımızı yapıyoruz. Altay'la gönül bağım var. Yoğun ve öğretici bir sezonu geride bıraktık. Şu an hem dinlenme hem değerlendirme dönemindeyiz" dedi.

Genç oyuncularla iletişim halinde olduğunu kaydeden Karagöz, görevde kalması halinde yeni sezonda üst sıraları hedefleyeceklerini söyledi. Siyah-beyazlı takımın ligde kalmasında önemli pay sahibi olan Karagöz, kariyer hedefleri doğrultusunda farklı projelerin de gündeminde olduğunu belirtti. 40 yaşındaki teknik adam, "Futbolda gelişim odaklı, sürdürülebilir yapılar içerisinde bulunmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte kariyerim adına en doğru kararı vermeye çalışacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Teknik Direktör Karagöz Gelecek Planları Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:37:33. #7.13#
SON DAKİKA: Altay'da Teknik Direktör Karagöz Gelecek Planları Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.