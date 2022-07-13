Altay'da Tolga kaldı - Son Dakika
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Altay'da Tolga kaldı

13.07.2022 14:25
Altay'da Tolga kaldı

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay, iç transferde sağ bek Tolga Ünlü ile yeniden anlaştı.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay, iç transferde sağ bek Tolga Ünlü ile yeniden anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Tolga'nın 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. İzmir ekibinin açıklamasında, "İki sezondur formamızı başarıyla giyen futbolcumuz Tolga Ünlü 2 yıl daha bizimle. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi Ozan, İbrahim ve Özgür'ün ardından iç transferde 4'üncü imzayı Tolga'ya attırmış oldu.


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Çeşme'de makilik yangını Çeşme'de makilik yangını Altay, Tolga Ünlü ile sözleşme uzattı Altay, Tolga Ünlü ile sözleşme uzattı
Kaynak: DHA

Tolga Ünlü, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Tolga kaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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