Altay'da Yatırımcı Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Altay'da Yatırımcı Görüşmeleri Devam Ediyor

Altay\'da Yatırımcı Görüşmeleri Devam Ediyor
03.07.2026 12:14
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Başkan Kanlı, Ahmet Nur Çebi ile müzakerelerin sürdüğünü ve gerektiğinde görev devrine hazır olduklarını belirtti.

ALTAY'da yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile görüşmelere devam ettiklerini belirten Başkan Sinan Kanlı, bir oluşum çıkarsa görevi devretmeye hazır olduklarını vurguladı. Geldikleri noktada camia dinamiklerinin sürece yeterli seviyede katkı koyamadığını belirten Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Sayın Ahmet Nur Çebi ile her detayı irdeleyerek görüşmelerimiz devam ediyor. Sayın Çebi'nin de doğal olarak bazı çalışmalar yapması gerekiyor. Herkes sürecin hızlı tamamlanmasını ve kulübümüzün daha fazla zarar görmemesini arzu ediyor. Fakat ülkenin ve kulübümüzün mevcut şartları süreci bir miktar uzatmaktadır. Büyük Altay için yarın bir istekli oluşum çıkacaksa yarın genel kurul yaparak yetkilerimizi devretmeye hazırız" dedi.

Sinan Kanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz için zamanın ne kadar kıymetli olduğu, daha önce de defalarca belirttiğimiz üzere hepimizin malumu. Zamanın kıymetini bildiğimiz için sezon biter bitmez genel kurul yaptık. Bayrağı bizden daha iyi ve daha yükseğe taşıyacak bir iradenin gelebilmesi kulübümüzün sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürdük. İmkanlarımız doğrultusunda Büyük Altay'ın mevcut mücadelesinde mevcut gücümüzden daha fazlasının gerekliliğini camiamıza defalarca bildirdik. Tüm camiamızdan bu süreçte ne kadar şeffaf olduğumuzu hatırlatarak her şeye rağmen sabırlarını ya da çözümü üretecek katkıyı koymalarını önemle rica ederim."

Kaynak: DHA

Ahmet Nur Çebi, Yerel Haberler, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Yatırımcı Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika

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