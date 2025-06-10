Altay\'da Yeni Sezon Vurgusu

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da başkanlık koltuğuna oturan Yüksel Gürüz ve yönetimini finansal olarak dışarıdan destekleyen iş insanı Vahdettin Heyal, yeni sezon öncesi kadroyu koruyacaklarını vurguladı. Takımın omurgasını oluşturan isimlerle prensip anlaşmasına vardıklarını dile getiren Heyal, "Biz kimseden kaynak aramıyoruz. Oyuncu alacakları konusunda taksit, vade istemedik. Geçen yıl alacakları ödenecek. Bu yıl alacakları ise maç başları hariç defaeten ödenecek. Yeni yönetime olan güveni sarsmak için yapılan kasıtlı haberlere taraftarlarımız ve camiamız itibar etmesin" dedi.