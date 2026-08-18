Altay'da Yönetim Belirsizliği Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay'da Yönetim Belirsizliği Devam Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Kıravi takıma dönerken, Altay'da yönetim belirsizliği sürüyor ve kayyım bekleniyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Altay'da yönetim belirsizliği sürerken temmuz ayında alacakları için kulübe ihtar çeken İbrahim Kıravi takıma döndü. Geçen sezon ligde 15 maçta forma giyerek 1 gol atan İbrahim yeniden takımla çalışmalara başlarken, sözleşmesi bittikten sonra Gaziemir Spor'la antrenmanlara çıkan Onur Efe'nin durumu belirsiz. Antrenmanlara geçen sezondan 17 eksikle başlayan Altay'da sözleşmesi biten Ali Kızılkuyu takıma katılmıştı. Son 3 kongrede başkan adayı çıkmayınca yönetimin kayyım talebinde bulunduğu Altay'da adli tatil nedeniyle kayyım atamasının eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor

Kaynak: DHA

Kayyum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Yönetim Belirsizliği Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Döşemealtı’nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı Döşemealtı'nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı
Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Kan donduran cinayet Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı Kan donduran cinayet! Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı
Fenerbahçe’nin transferine Tedesco engeli İzin vermedi Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
11:35
Ünlü gıda devlerine “şeker“ soruşturması İşte o şirketlerin tam listesi
Ünlü gıda devlerine "şeker" soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi
11:18
Gıda sahtekarları böyle enselendi Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
10:46
Büyük rezalet Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 12:39:02. #7.13#
SON DAKİKA: Altay'da Yönetim Belirsizliği Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.