Altay\'da Yönetim Krizi ve Kadro Sorunları

YÖNETİM krizi nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına gecikmeli olarak geçen cuma başlayan Altay'da, geçen sezonki kadrodan 17 futbolcu antrenmanlara çıkmıyor. Siyah-beyazlılarda sözleşmesini tek taraflı fesheden Hikmet Çolak, Emre Tangeldi ve Ege Parmaksız'ın yanı sıra serbest kalan Ali Kızılkuyu, Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Onur Yıldız, Onur Efe, Özgür Özkaya, Sefa Özdemir, Yunus Efe Sarıkaya ve Süleyman Emre İtir kadroda yer almıyor. Bu isimlerden Emre, Eskişehirspor'la sözleşme imzaladı. Onur Efe, Gaziemirspor'la ön protokol imzalarken, Süleyman Emre ise Manisaspor'la anlaştı.

İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Galip Semih Mendeş, Ünal Alihan Kavlak ve Poyraz Kırmızıalan ise tedavileri sürmesi nedeniyle takıma katılamadı. Kulübe ihtarname gönderen isimlerden Oktay Özdede ve İsa Toygar Ekinci şikayetlerini geri çekerken, Caner Baycan ve İbrahim Kıravi ile görüşmeler sürüyor. Bu arada, bahis soruşturmasından aldığı cezası süren Salih Oktay'ın da takıma katıldığı öğrenildi. Transfer yasağı devam eden Altay, eksik bölgeleri U17 ve U19 takımından oyuncularla doldurmayı planlıyor. Kayyım atanacak kulüpte idareciler, boşta olan isimleri yuvaya döndürmek için temaslarını sürdürüyor.