Altay'da Zorunlu Savunma Değişikliği

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Play-Off mücadelesi veren 24Erzincanspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay'da Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, savunmada zorunlu değişime gidecek. Siyah-beyazlılarda pubis sakatlığı yaşayan stoper Kuban'ın yokluğunda defansta altyapıdan yetişen stoper Hikmet Çolak'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

İlk yarıda ligde görev yaptığı 6 maçın 4'ünde ilk 11'de şans bulan 19 yaşındaki defans oyuncusu toplam 317 dakika oyunda kalırken, kupada ise 1 maçta forma giydi. Son 2 karşılaşmada süre bulamayan genç futbolcu Erzincanspor karşısında formasına kavuşacak. Hikmet, 1 kez de U19 Milli Takımı formasını terletti. Altay ligin ilk haftasında evinde 0-0 berabere kaldığı Erzincan ekibini yenerek moral bulmaya çalışacak.