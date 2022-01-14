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Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı - Son Dakika

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

14.01.2022 11:20
Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Altay'da görevinden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'e çıkardığı siyah-beyazlı ekiple bu kulvarda 20 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

Altay'da görevinden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'e çıkardığı siyah-beyazlı ekiple bu kulvarda 20 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'da "Büyük Mustafa" lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray'da tamamladı. Teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan tecrübeli teknik direktör, geçen yıl normal sezonun bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın başına geçti.

Play-off etabı dahil 5 maçta yenilgi görmeyen Denizli idaresindeki Altay, play-off finalinde Altınordu'yu yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

Altay'da 0,9 puan ortalaması

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, averajla lider duruma yükseldiği 7. haftanın ardından çıktığı 13 müsabakada galip gelemedi.

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde görevinden ayrılan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig'de 0,9 puan ortalaması yakaladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde en az puan topladığı sezonu geçirdi. Fenerbahçe ile 2000-2001'de 2,24 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli teknik direktör, 25 maça çıktığı Kasımpaşa'da ise 1,04 puan ortalamasında kalmıştı.

Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Altay'da görev yapıp, 379 maça çıkan Denizli'nin çalıştırdığı ekipler, bu müsabakalarda 203 galibiyet, 82 beraberlik, 94 yenilgi yaşadı. Denizli, bu karşılaşmalarda 1,82 puan ortalaması yakalarken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluğa ulaştı.

Mustafa Denizli'nin teknik adamlık kariyerindeki Süper Lig performansı şöyle:

SezonTakımOGBMAYPOrt.
1987-1988Galatasaray3827928635901,41
1988-1989Galatasaray3620977631691,92
1990-1991Galatasaray3019746331642,13
1991-1992Galatasaray3019385435602
1994-1995Kocaelispor34128145760441,29
1995-1996Kocaelispor34161176143591,74
1996-1997Kocaelispor8431117151,88
2000-2001Fenerbahçe3424468239762,24
2001-2002Fenerbahçe1711153619342
2008-2009Beşiktaş2817654926572,04
2009-2010Beşiktaş34181064725641,88
2015-2016Galatasaray114341816151,36
2018-2019Kasımpaşa2575133644261,04
2021-2022Altay2053122333180,9
TOPLAM

 379 203 82 94 699 444 691 1,82

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Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı - Son Dakika
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