Altay 111. kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı

Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, kulübün 111'inci kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı. Altay 1914 Taraftarlar Derneği'nin organize ettiği kutlamalarda siyah-beyazlı taraftalar, Alsancak'ı bayram yerine çevirdi. Liman bölgesinde bir araya gelip Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştiren Altaylılar, hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyleyerek alkış topladı.

'Büyük Altay' sloganı atarak en sevdikleri tezahüratları söyleyen taraftarlar saatler 20.14'ü gösterdiğinde Kordon Boyu'nda sahile sıralandı. Efsane kaptanlardan Ayfer Elmastaşoğlu'nun konuşmasının ardından işaret fişeği atılarak meşale şov yapıldı. Geceyi meşaleleriyle aydınlatan 12'nci adam görsel şova imza atarak kulübün yeni yaşını kutladı. Kutlamalar Gündoğdu Meydanı'ndaki DJ performansı ile son buldu.