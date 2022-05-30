Altay'dan Kazımcan Karataş'ın transferi hakkında açıklama - Son Dakika
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Altay'dan Kazımcan Karataş'ın transferi hakkında açıklama

30.05.2022 18:07
Altay'dan Kazımcan Karataş'ın transferi hakkında açıklama

Altay, genç oyuncusu Kazımcan Karataş için Avrupa ve Süper Lig'den birçok teklif aldığını ancak verilen tekliflerin beklentilerinin altında kaldığı gerekçesiyle kabul edilmediğini açıkladı.

Altay, genç oyuncusu Kazımcan Karataş için Avrupa ve Süper Lig'den birçok teklif aldığını ancak verilen tekliflerin beklentilerinin altında kaldığı gerekçesiyle kabul edilmediğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ve mali sorunlarla boğuşan Altay, yaklaşık 2 milyon Euroluk transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışına girdi. Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar çerçevesinde altyapısından yetiştirdiği 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ı bonservisiyle satmak için çaba gösteriyor. İzmir temsilcisi, şu ana kadar Belçika'nın Westerlo kulübünden 300 bin Euroluk teklifle birlikte Süper Lig'den birçok kulüpten teklif aldı. Ancak verilen teklifler, Altay yönetimi tarafından yetersiz bulundu. İzmir temsilcisi, yaşanan gelişmeler ve çıkan haberler üzerine sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımladı.

"Söz konusu teklifler gibi beklentimizin oldukça altında kalmaktadır"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altyapımızdan yetişen genç futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın transferi için yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir. Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi teklifler, önerilen bonservis ücretlerinin beklentimizin çok altında olması nedeniyle kabul edilmemiştir. Bu süreçte, kulübümüz tarafından henüz bir rakam belirlenmemiştir. Çeşitli yayın organlarında kulübümüzce talep edildiği ifade edilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta ve söz konusu teklifler gibi beklentimizin oldukça altında kalmaktadır. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İZMİR

Altay'dan Kazımcan Karataş'ın transferi hakkında açıklama
Altay'dan Kazımcan Karataş'ın transferi hakkında açıklama
Altay'dan Kazımcan Karataş'ın transferi hakkında açıklama

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Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Karataş, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'dan Kazımcan Karataş'ın transferi hakkında açıklama - Son Dakika


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