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Altay'dan 'O Bi Altaylı' tribünü - Son Dakika

Altay'dan 'O Bi Altaylı' tribünü

09.02.2022 11:23
Altay'dan 'O Bi Altaylı' tribünü

Altay Spor Kulübü yönetimi, yıllarını siyah-beyazlı renklere adayan eski futbolcuları için VIP tribünde 60 kişilik özel koltuk ayırdı.

Altay Spor Kulübü yönetimi, yıllarını siyah-beyazlı renklere adayan eski futbolcuları için VIP tribünde 60 kişilik özel koltuk ayırdı. İlk uygulama 11 Şubat Cuma günkü Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Altay yönetimi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı VIP Tribünü'ndeki 60 koltuğu, siyah-beyazlı kulübe yıllarını vermiş eski futbolcularına ayırma kararı aldı. Buna göre her maç öncesi kulübe isimlerini bildiren Passolig sahibi eski oyuncular, karşılaşmayı özel koltuklarından izleyebilecek. Eski futbolcuların Göztepe derbisi öncesindeki ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Sportif Direktör Tuna Üzümcü, "Altay'ı, Büyük Altay yapan isimlerle bu savaşı kazanacağız" dedi.

Tribüne, taraftarın ünlü tezahüratından esinlenerek 'O Bi Altaylı' ismini verdiklerini ifade eden Üzümcü, ilk uygulamanın, 11 Şubat Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçıyla birlikte başlayacağını açıkladı. Karşılaşmanın önemine değinen Üzümcü, "Bütün rakiplerimizle evimizde oynayacağımız için büyük bir avantaja sahibiz. Göztepe maçıyla ilk adımımızı attık. Çaykur Rizespor'u da yenerek bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Özbalta ve Özgür Özkaya'ya doğum günü

Göztepe derbisinden bir gün önce 43 yaşına giren Teknik Direktör Serkan Özbalta ve 8 Şubat'ta 34 yaşına basan Özgür Özkaya için Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Özbalta ve Özgür Özkaya, hem galibiyeti hem doğum günlerini alkışlarla pasta keserek kutladı. - İZMİR

Altay'dan 'O Bi Altaylı' tribünü
Altay'dan 'O Bi Altaylı' tribünü

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Rizespor, Göztepe, Altay, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay'dan 'O Bi Altaylı' tribünü - Son Dakika Spor


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