Altay'dan Tarihi Derbi Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay'dan Tarihi Derbi Mücadelesi

Altay\'dan Tarihi Derbi Mücadelesi
24.02.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay, Karşıyaka derbisinde kendi stadında ilk kez misafir takım olarak sahaya çıkacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 2 maçında Söke 1970 (D) ve Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalan Altay, bu hafta çıkacağı Karşıyaka derbisinde kendi stadında ilk kez misafir takım olarak mücadele verecek. Siyah-beyazlılar, yeşil-kırmızılı ekiple birlikte kullandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yeniden kapılarını açtığı 2021'den bu yana ilk defa konuk ekip konumunda yer alacak. Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonundan bu yana Alsancak'ta rakiplerini ağırlayan Altay'ın taraftarları bu kez kale arkası tribününden takımlarını destekleyecek.

Altay'ın yedek futbolcuları, teknik ekibi ve idarecileri de bu defa misafir takımlara verilen kuzey yönündeki yedek kulübesinde yerlerini alacak. Siyah-beyazlılara ayrıca misafir takım soyunma odası verilecek. Altay, efsane futbolcusu Mustafa Denizli'nin adını taşıyan, dış cephesi kendi renkleri olan siyah-beyazla kaplanan ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesindeki Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda deplasman mücadelesi verecek. İlk yarıda Altay'ın ev sahipliğinde oynanan İzmir derbisi 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Misafir, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'dan Tarihi Derbi Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:14:40. #7.11#
SON DAKİKA: Altay'dan Tarihi Derbi Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.