Altay'dan tribün harekatı - Son Dakika
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Altay'dan tribün harekatı

09.03.2022 11:45
Altay'dan tribün harekatı

Spor Toto Süper Lig'de kalan 10 haftada düşme hattından kurtularak kümede kalışını ilan etmeyi hedefleyen Altay'da yönetim tribün desteğini arkalarına almak için düğmeye bastı.

Spor Toto Süper Lig'de kalan 10 haftada düşme hattından kurtularak kümede kalışını ilan etmeyi hedefleyen Altay'da yönetim tribün desteğini arkalarına almak için düğmeye bastı. Ligde cumartesi günü evinde son sırada yer alan 20 puanlı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek 26 puanlı 18'inci sıradaki İzmir temsilcisi, bu karşılaşmayla birlikte iç sahada oynanacak son 6 maçı kapsayacak şekilde taraftarlarına önemli bir jest yaparak kadınlara ve gençlere stadın kapılarını sonuna kadar açtı.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şerefine kadınların ve 12 yaş altı tribün yasağının kalması üzerine 18 yaş altı tüm öğrencilerin kalan iç saha maçlarına ücretsiz dağıtılacak biletlerle girebileceği öğrenildi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 12'nci adamın desteğini arkasına alarak toplayacağı puanlarla kurtuluşunu ilan etmek isteyen Altay'da numaralı tribün bilet fiyatı ise 50'den 40 TL'ye indirildi. Biletlerin tükenmesi halinde kale arkası tribünü de açılacak.


Altay'dan tribün harekatı
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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cumartesi, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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