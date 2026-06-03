Altay'dan Yunus Efe'ye Yeni Teklif - Son Dakika
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Altay'dan Yunus Efe'ye Yeni Teklif

Altay\'dan Yunus Efe\'ye Yeni Teklif
03.06.2026 12:12
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Altay, stoper Yunus Efe Sarıkaya'yı Alanyaspor'dan yeniden kadrosuna katmak istiyor.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay, sözleşmesi sona eren stoper Yunus Efe Sarıkaya'yı (20) yuvada tutmanın planlarını yapıyor. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişip A takımda amatör lisansla oynaması nedeniyle serbest kalan ve 2025'in Temmuz ayında Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Yunus Efe, geçen yıl Alanya ekibi tarafından tecrübe kazanması için kiralık listesine konulmuştu.

Transfer yasağı bulunan Altay, Yunus Efe'nin yeni kulübünde lisansı çıkmadan devreye girerek geçen sezon başında genç oyuncuyu İzmir'e döndürdü. İki kulüp arasında yapılan özel anlaşma gereği Altay'la 1 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Yunus, 3'üncü Lig'de 27 maça çıkıp takımın ligde kalmasında pay sahibi oldu. İzmir ekibinin, Yunus Efe'yi bırakmamak için yeniden Alanyaspor'un kapısını çalacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Efe Sarıkaya, Alanyaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'dan Yunus Efe'ye Yeni Teklif - Son Dakika

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