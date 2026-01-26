Altay, 2 maç sonra kazandı - Son Dakika
26.01.2026 12:35  Güncelleme: 12:37
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek 2 maçlık aranın ardından galibiyet elde etti. Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Altay, 10. sıraya yükseldi. Genç golcü Ünal Alihan Kavlak, maçtaki tek golü atarak gol sayısını 4'e çıkardı.

Altay, 18. hafta mücadelesinde Denizli İdmanyurdu'nu sahasında yenerek 2 maçlık aranın ardından yeniden galibiyet sevinci yaşadı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Sahasında Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup eden İzmir ekibi, iki maçlık aranın ardından yeniden kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran siyah-beyazlılar, 10. sıraya yükselirken düşme hattıyla arasındaki 6 puanlık farkı da korumuş oldu. Son haftalarda yükselişe geçen Yusuf Şimşek ve öğrencileri, oynadıkları son 7 maçta 5 galibiyet alırken 2 kez yenildi. Siyah-beyazlılar, bundan önceki 11 haftada ise yalnızca bir galibiyet çıkarabilmişti. İzmir ekibi, gelecek hafta konuk olacağı Eskişehirspor deplasmanında da bu çıkışını sürdürüp düşme hattından iyice uzaklaşmak istiyor.

Ünal Alihan Kavlak, 4 gole ulaştı

Altay'ın 20 yaşındaki golcüsü Ünal Alihan Kavlak, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Bahis cezaları nedeniyle hücum hattında yaşanan eksikler sonrasında ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen genç forvet, son dönemde yükselişe geçti. Profesyonel kariyerindeki ilk golünü 12. haftada Eskişehir Anadolu karşısında kaydeden Ünal Alihan, ardından 1-0 kazanılan Çoruhlu FK maçında galibiyet golünü attı. Nazilli Belediyespor karşısında da fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncu, son olarak Denizli İdmanyurdu karşılaşmasında da sahneye çıktı. Takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Kavlak, böylece gol sayısını da 4'e yükseltti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, Futbol, Alihan, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

