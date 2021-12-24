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Altay devreyi İstanbul'da kapatıyor - Son Dakika

Altay devreyi İstanbul'da kapatıyor

24.12.2021 11:46
Altay devreyi İstanbul'da kapatıyor

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak evinde lider Trabzonspor'a 2-1 yenilerek galibiyet özlemi 11 haftaya yükselen Altay, ilk yarının son haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak evinde lider Trabzonspor'a 2-1 yenilerek galibiyet özlemi 11 haftaya yükselen Altay, ilk yarının son haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Ligde 18 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 16'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, 12 puanı bulunan son sıradaki Kasımpaşa'yı yenerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren stoper İbrahim forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ile son alarak 2008-2009 sezonunda Ankara'daki 1'inci Lig Play-Off yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelen Altay, normal süresi 1-1 sona eren müsabakada rakibine seri penaltı vuruşlarıyla 5-3 yenilerek finale yükselme fırsatını kaçırmıştı. İzmir ekibi, 2006-07'de ise 90 dakikası 2-2, uzatmaları 3-3 biten Play-Off finalinde Kasımpaşa'ya yine penaltılarla 7-6 mağlup olarak Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2018-2019'da çalıştırdığı Kasımpaşa'ya bu kez rakip olacak.


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Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Kasımpaşa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay devreyi İstanbul'da kapatıyor - Son Dakika Spor


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