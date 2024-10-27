Altay Düşüşte: 4. Yenilgi Geldi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, 9'uncu hafta maçında deplasmanda 1461 Trabzon'a 3-0 yenilerek düşüşünü sürdürdü. Siyah-beyazlılar bu sonuçla üst üste 4'üncü yenilgisini aldı. 5 puanda kalan Altay, 17'nci sıradan kurtulamadı. Tarihi borç yükü yüzünden transfer yasaklısı olup takviye yapamayan, mevcut oyuncularına da ödeme sorunları yaşayan Altay, ilk ve son galibiyetini 2'nci haftada deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı. O karşılaşmanın ardından 7 müsabakaya çıkan Altay 6 kez yenildi, 1 defa ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

Altay özellikle son 4 maçta kalesinde tam 14 gol görürken, sadece 1 defa rakibi karşısında sevinç yaşayabildi. Geçen sezon 1'inci Lig'den düşen, idari ve sportif anlamda büyük sorunlar yaşayan Altay, henüz 9'uncu hafta sonunda taraftarını endişelendirdi.