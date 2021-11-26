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Altay, Emre Belözoğlu'nu durdurdu! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı - Son Dakika

Altay, Emre Belözoğlu'nu durdurdu! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı

26.11.2021 22:15
Altay, Emre Belözoğlu'nu durdurdu! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, kendi sahasında Altay'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Turuncu-lacivertliler, 5 maçlık galibiyet serisinden sonra Emre Belözoğlu yönetiminde ilk puan kaybını yaşadı.

Emre Belözoğlu yönetiminde ligde fırtınalar estiren Başakşehir'e, Altay "Dur" dedi. Mustafa Denizli'nin öğrencileri, turuncu-lacivertlilerle golsüz berabere kaldı.

ALTAY'IN KAZANAMAMA SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyeti serisi sona eren Başakşehir, 22 puanla 7. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 7 maça çıkan Altay ise 17 puanla 11. sırada yer buldu. Medipol Başakşehir, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Altay ise Galatasaray'a konuk olacak.

Altay, Emre Belözoğlu'nu durdurdu! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı

Mustafa Denizli, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Emre Belözoğlu'nu durdurdu! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altay, Emre Belözoğlu'nu durdurdu! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı - Son Dakika
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