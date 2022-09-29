Altay, en pahalı takıma karşı - Son Dakika
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Altay, en pahalı takıma karşı

29.09.2022 12:27
Altay, en pahalı takıma karşı

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü İzmir'de oynanacak Altay - Eyüpspor maçında ligin en pahalı takımı ile kadro maliyeti en düşük takımı karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü İzmir'de oynanacak Altay - Eyüpspor maçında ligin en pahalı takımı ile kadro maliyeti en düşük takımı karşı karşıya gelecek. Transfermarkt verilerine göre lider Eyüpspor, 14 milyon 280 bin Euro güncel piyasa değeriyle de 19 takım arasında zirvede yer alıyor. Transfer yasaklısı olan Altay ise 3 milyon 490 bin Euro kadro değeri ile son sırayı alıyor.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen siyah-beyazlılar, yasağın devam etmesi nedeniyle alt ligde takviye yapamadı. Mevcut kadrosundaki sözleşme yenilediği 10 tecrübeli futbolcu ile yola devam eden İzmir ekibi giden oyuncuların yerini gençlerle takviye etti. Düşme hattının tek basamak üzerinde yer alan Altay, bu hafta kendisinden 4 kat büyük bütçeli İstanbul ekibini yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.


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Kaynak: DHA

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, en pahalı takıma karşı - Son Dakika

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