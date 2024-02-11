Altay, Erzurumspor FK ile berabere kalarak moral buldu

1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay, evinde son haftaların formda ekiplerinden Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalarak moral buldu. Tecrübeli oyuncularının yuvadan uçmasıyla altyapı ağırlıklı kadrosuyla lige tutunma savaşı veren siyah-beyazlılar üst üste aldığı Tuzlaspor (D), Kocaelispor ve Göztepe (D) yenilgilerinin ardından taraftarının önünde mağlubiyet serisini sonlandırdı. Ligde 12 puana ulaşan İzmir temsilcisi, son 3 maçını kazanan Erzurumspor'u durdurarak kolay lokma olmayacağını gösterdi. Altay 3 maç sonra kalesini gole kapatarak alkış topladı. Siyah-beyazlı taraftarlar son düdüğün ardından genç futbolcuları alkışlarla soyunma odasına uğurladı.
Altay'da göreve Göztepe mağlubiyetiyle başlayan teknik direktör Cüneyt Biçer, takımın başındaki ikinci sınavından puan çıkardı. Cüneyt Biçer, "Aldığımız 1 puan bizim için değerli, oyuncularımın gösterdiği mücadele bizim için en az 1 puan kadar önemliydi. Kazanılmış 1 puanın sayısal değerinden daha değerli olan bu genç oyuncu grubunun bunu alabilecek, yapabilecek cesareti ve yüreği göstermesi. Her geçen gün biraz daha iyisini yapabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret gösterecekler. Bizim genç oyuncu grubumuz yürekli şekilde mücadele ediyor. Hedefimiz bugünü kaybetmeden geleceği inşa etmek. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Temelinde bir oyun kültürüyle, bir yeni bir yapıyla bu oyuncu grubunu geleceği de inşa edecek şekilde hazırlamak istiyoruz" dedi.
KALECİ OZAN SÜRPRİZİ
Altay'da kulübe ihtarname yolladıktan sonra takımdan ayrılan kaleci Ozan Evrim Özenç, kararını değiştirerek yuvaya döndü. Teknik direktör Cüneyt Biçer, hafta içinde takımla antrenmanlara çıkan tecrübeli file bekçisine Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de görev verdi. Genç kaleci Mustafa Çalışkan'ın sakat olması nedeniyle yedek kulübesinde Ulaş Hasan görev bekledi. Altay'da Ceyhun, Özgür ve Murat Uluç'un ardından Ozan'ın da yola devam etmesiyle takımda kalan deneyimli futbolcu sayısı 4'e yükseldi.
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