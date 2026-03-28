Altay, Eskişehir Anadolu ile Kritik Maçta Karşılaşacak

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta hafta içinde evinde Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalarak galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen ve 21 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 12'nci sırada yer alan Altay yarın deplasmanda bir basamak üstündeki 27 puanlı Eskişehir Anadolu Spor ile karşılaşacak. Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda saat 16.00'da başlayacak 27'nci hafta mücadelesini Mustafa Ünver yönetecek. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında İzmir'de 2-0 mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenerek 3 puan özlemini sonlandırmak istiyor. Son 4 haftaya girilirken tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Altay, galibiyet serisi yakalayarak kümede kalışını erken ilan etmeyi hedefliyor.