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Altay, evinde gülmek istiyor - Son Dakika

Altay, evinde gülmek istiyor

21.02.2022 13:19
Altay, evinde gülmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilerek 22 puanda kalan düşme hattındaki Altay, pazar günü konuk edeceği Gaziantep FK'yı mağlup ederek taraftarının önündeki 8 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilerek 22 puanda kalan düşme hattındaki Altay, pazar günü konuk edeceği Gaziantep FK'yı mağlup ederek taraftarının önündeki 8 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. İç sahada son olarak 24 Eylül 2021'de Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla dize getiren siyah-beyazlılarda daha sonra çıktığı 8 müsabakada 6 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

İzmir temsilcisi bu periyotta 3 rakibini Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırlarken, 5 rakibini ise yıllar süren özlem sonrası yenilenmiş haliyle kapılarını bu sezon açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk etti. Altay, evi Alsancak'tan sadece 1 puan çıkarabildi. Siyah-beyazlı takım bu hafta Gaziantep FK'yı yenmesi halinde taraftarı önünde 157 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak. Gaziantep ekibi ise deplasmanda çıktığı 13 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi aldı.


- İzmir
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Gaziantep FK, Gaziantep, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay, evinde gülmek istiyor - Son Dakika Spor


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