Altay, Eyüpspor\'a mağlup olarak ligden düştü

Spor

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Eyüpspor'a 4-1 mağlup olan Altay'ın bitime 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

Bu sezon transfer yapamayan ve sezon içinde bazı tecrübeli isimlerin de takımdan ayrıldığı Altay, 29. haftada konuk olduğu Eyüpspor'a 4-1 yenildi. Bu sonuçla 15 puanda kalan Altay'ın, Gençlerbirliği deplasmanında 1-1 berabere kalan Adanaspor'un puan almasıyla ligde kalma umudu kalmadı.

Bitexen Giresunspor'dan sonra lige veda eden ikinci ekip olan Altay, sezonu Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Boluspor (D), Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü (D) maçlarıyla tamamlayacak.

Daha önce 2010-2011'de TFF 1. Lig'e veda eden Altay, TFF 3. Lig'e kadar gerilemişti. 2018-2019 sezonunda döndüğü TFF 1. Lig'de 2020-2021'de Süper Lig vizesi alan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de sadece 1 sezon mücadele etmişti. Altay, 2 sezondur yer aldığı 1. Lig'den tekrar düştü.