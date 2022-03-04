Altay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Altay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

04.03.2022 19:15
Altay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanın başında Özbalta futbolculara konuşma yaptı. Koşunun ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı son antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Altay, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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