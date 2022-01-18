Altay, Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Hazırlıklarını tamamlayan Altay, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Altay maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Kaynak: AA
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