Altay Futbolcularının Yeni Takımlarındaki Forma Şansı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay Futbolcularının Yeni Takımlarındaki Forma Şansı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Altay'dan ayrılan futbolcuların, yeni kadrolarında nasıl performans gösterdiği incelendi. Bazı oyuncuların ilk yarıda forma şansı bulmadığı, bazıları ise sınırlı süreler aldıkları belirtildi.

01.01.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arası hazırlıklarını İzmir'de sürdüren Altay'da sezon başında takımdan ayrılan 6 futbolcu gittikleri kulüplerde ilk yarıda fazla forma şansı bulamadı. Süper Lig temsilcisi Bodrum FK'ya 400 bin Euro bonservis bedeli alınarak transfer olan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, Süper Lig'de 5 maçta toplam 39 dakika oyunda kaldı. Sözleşmesini tek taraflı feshederek Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya giden 23 yaşındaki sol kanat Eren Erdoğan, ligde ve kupada 1 dakika bile oynamadı.

Sözleşme yenilemeden kulüpten ayrılan 26 yaşındaki sağ bek Salih Sarıkaya, 1'inci Lig'de Erzurumspor formasıyla 6 müsabakada 141 dakika süre aldı. Kontrat uzatmadan yuvadan uçup 3'üncü Lig ekibi Orduspor 1967'ye giden 20 yaşındaki kaleci Mustafa Çalışkan sadece 1 kupa maçına çıktı. Serbest kalınca kulüpten ayrılarak 3'üncü Lig takımı Kahramanmaraş İstiklalspor'la el sıkışan 20 yaşındaki santrfor Nurettin Küçükdeniz ligde 3, kupada 1 maçta şans buldu. Tek taraflı fesih yolunu seçen 21 yaşındaki stoper Tugay Gündem ise Etimesgut Belediyespor formasıyla 3'üncü Lig'de 10 karşılaşmada oynayarak en fazla süre bulan isim oldu.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Futbolcularının Yeni Takımlarındaki Forma Şansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
15:38 Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:22:06. #1.11#
SON DAKİKA: Altay Futbolcularının Yeni Takımlarındaki Forma Şansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.