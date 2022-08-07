Marco Paixao, yeniden Altay'da - Son Dakika
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Marco Paixao, yeniden Altay'da

07.08.2022 00:25
Marco Paixao, yeniden Altay'da

Altay, geçtiğimiz sezon yollarını ayırdığı 37 yaşındaki Portekizli golcüsü Marco Paixao ile yaşanılan maddi anlaşmazlığı çözerek yeniden kadrosuna kattı.

Altay, geçtiğimiz sezon yollarını ayırdığı 37 yaşındaki Portekizli golcüsü Marco Paixao ile yaşanılan maddi anlaşmazlığı çözerek yeniden kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı mali problemler ve beraberinde gelen kötü sonuçların ardından Süper Lig'den düşen Altay, 1 dönemlik transfer yasağı almıştı. Bjönkander harici tüm yabancı futbolcularıyla vedalaşan siyah-beyazlılar, 4 sezondur kadrosunda bulunan Portekizli golcü Marco Paixao ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. İzmir temsilcisi, yaklaşık 600 bin Euro alacağı bulunan 37 yaşındaki golcü ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Altay, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla Marco Paixao ile yeniden anlaştığını açıkladı.

Altay ile 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 yıllarında üç kez üste üste 1. Lig gol kralı olan Paixao, siyah-beyazlı formayla çıktığı 131 maçta 82 gol atarak Altay tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu olmuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

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