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Altay, genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Altay, genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik ile profesyonel sözleşme imzaladı

1'inci Lig takımlarından Altay, altyapısından yetişen genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Genel Müdür Atakan Atalay, imza töreninde Ulaş'ın ailesine teşekkür ederek, genç kalecinin uzun yıllar takımın başarılarında önemli rol oynayacağına inandıklarını belirtti. Ulaş Hasan Özçelik ise büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, Altay formasıyla başarılı bir futbol yaşantısı hedeflediğini söyledi.

Altay, genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik ile profesyonel sözleşme imzaladı
24.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:18
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1'inci Lig ekiplerinden Altay, altyapısından yetişen genç kalece Ulaş Hasan Özçelik ile profesyonel sözleşme yaptı. Geçen sezondan bu yana A takımla antrenmanlara katılan 18 yaşındaki file bekçisi 5 yıllık mukavele imzaladı. Kulüp binasındaki imza törenine Genel Müdür Atakan Atalay ile genç kalecinin ailesi katıldı. Ulaş'ın ailesine teşekkür eden Genel Müdür Atalay, "Ulaş, uzun zamandır A takımımızla antrenmanlara katılan ve gelişim gösteren bir evladımız. Uzun yıllar profesyonel futbol A takımımızın başarılarında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Büyük Altay forması ile başarılı ve sağlıklı bir futbol yaşantısı olmasını diliyorum" dedi.

Genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik, "Her genç oyuncunun en büyük hayali A takıma yükselmektir. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Bana değer veren kulübümüze, başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik ve idari kadromuza, tüm hocalarımıza, futbolcu ağabeylerime, altyapıdaki futbolcu kardeşlerime, personelimize, üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar Büyük Altay forması giyerek nice başarılar yaşamayı istiyorum. Büyük Altay'ın kalesi her zaman emin ellerde olur, bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Altay, genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika


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